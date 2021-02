Shock Maradona, spuntano audio del dottor Luque

Continuano le ricerche della verità sul caso Maradona e, dalle ultime indagini fatte, sono emersi degli elementi davvero scioccanti. Il portale argentino “Infobae” ha diffuso infatti degli audio Whatsapp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque, medico personale che negli ultimi tempi si era occupato della salute del Pibe de Oro e altre persone, tra cui Augustina Cosachov, la psichiatra del campione. I due sono stati da subito indagati con l’accusa di omicidio colposo. Gli audio in causa risalgono agli ultimi minuti di vita di Maradona. In particolare ne spicca uno in cui Luque dice: “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”. E ancora, parlando con un collega: Il ciccione si fregherà da solo morendo (“El gordo se va a cagar muriendo”). Pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì”. Parole sprezzanti nei confronti del campione che hanno fatto rabbrividire tutti ed in particolare Dalma che, attraverso un tweet, ha raccontato di aver vomitato dopo aver sentito l’audio tra Luque e la Cosachov. Ma non si è fermata qui, perché la primogenita del D10S ha anche puntato il dito contro Matías Morla, avvocato di Maradona nell’ultimo periodo, al quale imputa la responsabilità di aver scelto proprio Luque per occuparsi della salute del padre. Ecco il tweet originale: “Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!”. Una richiesta di giustizia che pretende Dalma ma anche il mondo intero che vuole far luce sul mistero del campione scomparso!