La Juve Stabia batte la Cavese per 2-1 e si aggiudica il derby campano di questa 25° giornata di campionato di serie C. Gara che ha visto i padroni di casa giocare meglio nei primi 40 minuti mentre poi è emersa la squadra ospite che ha meritato il successo. Ecco il commento del Club Stabia : “Sono tre punti importanti per la lotta al piazzamento play off con il debutto nel finale anche dei neo acquisti Suciu e Caldore per Rizzo e Orlando anche in vista del confronto diretto di domenica pomeriggio al Menti contro il Teramo. Insomma anche se per l’emergenza sanitaria che ci sta affliggendo ormai da circa un anno, non abbiamo potuto festeggiare il carnevale, almeno gli stabiesi possono fare festa a casa loro davanti ai monitor per la vittoria del derby con un gol di Troest, un difensore, lo stesso ruolo dell’indimenticabile campione stabiese Catello Mari”.

Cavese (3-4-3) – Kucich, Matino, De Franco, Lancini, Cuccurullo (54’ Natalucci), Matera, Lulli (54’ Scoppa), Semeraro (54’ Ricchi), Bubas, Gerardi (63’ Montaperto), Calderini (74’ De Marco). A disp. Russo, Favasuli, De Rosa, Senese, Gatto, Nunziante, Senesi. All. Campilongo.

Juve Stabia (3-4-3) – Russo, Esposito, Troest, Elizalde, Scaccabarozzi (62’ Garattoni), Berardocco, Vallocchia, Rizzo (83’ Caldore), Fantacci (69’ Borrelli), Orlando (83’ Suciu), Marotta. A disp. Farroni, Guarracino, Ripa, Oliva. All. Padalino.

Arbitro – Sig. Luca Zufferli della sezione AIA di Udine.

Assistenti – Sig. Francesco Ciancaglini della sezione AIA di Vasto – Sig. Domenico Fontemurato della sezione AIA di Roma 2.

GOL – 20’ Bubas (C), 40’ Marotta (Rig) (J), 86’ Troest (J).

AMMONIZIONI – Troest (J), Elizalde (J), Calderini (C), De Franco (C), Lancini (C), Scoppa (C), Matera (C).

ESPULSIONI – /