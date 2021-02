Serie B Femminile. Il Pomigliano vince e allunga in vetta

Pinna firma il nono successo delle campane nel torneo cadetto, tre punti per Ravenna, Orobica, e Tavagnacco, pareggio della Riozzese con Roma CF.

Al termine della 15a giornata della Serie B 2020-21 il Pomigliano è sempre più saldo in vetta alla classifica: le campane, grazie all’1-0 sul Cesena firmato da Pinna, centrano infatti la nona vittoria stagionale e salgono a 30 punti in classifica (con una gara in meno disputata) e allungano sulle inseguitrici Riozzese Como e Lazio. Le lariane, impegnate sul campo della Roma CF, trovano il pareggio con Rognoni e Di Luzio dopo aver incassato la doppietta di Glaser, ma non tengono il passo delle prime della classe e scivolano a -4 con tutte le 15 gare giocate. Pari anche per la Lazio alla prima gara di Carolina Morace (ufficializzata in settimana al posto di Seleman alla guida della squadra): le biancocelesti sul campo del Cittadella sbloccano la sfida al 78’ con la solita Martin, ma in pieno recupero le padrone di casa beffano le ospiti e agguantano l’1-1 con Casarotto. La formazione capitolina ha il record di pareggi nella Serie B in corso (sette al pari del Brescia, che oggi non è sceso in campo col Perugia in seguito alla decisione di rinviare la gara) e – seppure con due match in meno – oggi scivola al quinto posto dietro al Tavagnacco (quarto a quota 23), che effettua il sorpasso in virtù dell’1-0 sul campo del Pontedera. Ancora una volta decisiva Ferin, con il sigillo da tre punti realizzato al 29’.

Nella corsa alla promozione fondamentale anche la vittoria del Ravenna contro il Chievo Verona: con il 2-0 maturato in questo turno (frutto della rete di Pecchini nel primo tempo e dell’autogol di Maddalena nella ripresa) le romagnole si portano a quota 25 in graduatoria, ad un solo punto di distacco dalla Riozzese seconda e con una partita in meno.Nella parte bassa della classifica invece spicca per importanza il successo in esterna dell’Orobica contro il Vicenza. In casa delle venete Yeboaa sblocca il punteggio dal dischetto trasformando il secondo calcio di rigore dopo l’errore di Basso nella prima frazione, ma Zigic – sempre dagli undici metri – pareggia il conto, prima che in pieno recupero l’autorete di Maddalena condanni definitivamente le padrone di casa. Le bergamasche, grazie al quarto successo in campionato, si allontanano dalla zona retrocessione dove al momento si trovano Chievo Verona, Pontedera, Roma CF e Perugia, nonostante per alcune di queste squadre siano ancora molte le gare da recuperare. Fonte: figc