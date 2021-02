Scuole di nuovo chiuse, la dirigente dell’istituto di Positano e Praiano: “Rammarico per alunni e docenti”. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio” Stefania Astarita, a seguito della nuova chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ci ha detto:

“Purtroppo la situazione generale è nuovamente allarmante, a causa della diffusione delle varianti, e la Campania è costretta ad assumere misure preventive drastiche, come la sospensione delle attività didattiche in presenza. La situazione della sanità, infatti, non consente di gestire questa fase come accade in tutte le zone rosse d’Italia, dove la scuola continua in presenza, dall’infanzia alla classe seconda di scuola secondaria di l grado. Il grande rammarico è per i nostri alunni e anche per i docenti, costretti ancora una volta ad adattarsi alla didattica a distanza, che invece di avere carattere emergenziale, purtroppo sta assumendo una forma ordinaria. E per questo in Campania è la scuola a pagare il prezzo più alto, a causa del deficit strutturale dei servizi sanitari. Rischiamo di vedere seriamente compromesso l’anno scolastico per il primo ciclo di istruzione”.