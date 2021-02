Scritte ingiuriose a sindaco di Minori Reale dichiarazione consiglieri Cioffi e Parascandolo

In merito alle scritte ingiuriose nei confronti del sindaco di Minori Andrea Reale i consiglieri Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo si soffermavano sull’increscioso episodio. Ecco le loro dichiarazioni e il comunicato inviatoci.

Prendiamo nettamente le distanze dalle scritte offensive verso il sindaco Reale che sono apparse lungo i muri della costiera e condanniamo il gesto senza se e senza ma. Riteniamo che la nostra politica di contrasto e opposizione al sindaco, debba rimanere nello schema della dialettica politica senza scivolare in epiteti e in gesti che noi non abbiamo mai utilizzato sia in passato e nè tantomeno abbiamo la volontà di utilizzarli in futuro.

Eppure il comunicato della maggioranza con le foto delle firme dei dipedenti comunali e dei consiglieri ci lasciano un certo amaro in bocca.

Perchè?

Perchè le stesse parole furono usate dallo stesso Reale in consiglio comunale del 26 ottobre 2020 e rivolte al consigliere di minoranza A. Cioffi.

Notiamo però una differenza, una esplicita e controfirmata solidarietà al sindaco, da parte della maggioranza e dei dipendenti comunali, alla quale ci associamo ma non testimoniata nel precedente episodio accaduto in consiglio, con le stesse offese rivolte dal sindaco.

Dunque, quelle non erano gravi offese,tra l’altro fatte in un luogo istituzionale e durante un consiglio comunale?

Reale non è vittima del suo stesso grave comportamento? Perchè due pesi e due misure? Perchè nessuno dei consiglieri di maggioranza presenti prese le distanze ufficialmente? È leggittimo offendere un consigliere di minoranza? In quei giorni abbiamo evitato di fare polemiche perchè non è nostro stile aizzare gli animi e abbiamo sorvolato su una denuncia anonima alla procura della repubblica fatta a nome di A. Cioffi per gli accaduti di quella sera. Ma abbiamo visto piu volte il sindaco stigmatizzare l’accaduto finchè dopo un mese ha chiesto scusa pubblicamente in consiglio comunale rifugiandosi dietro la causa covid.

Non volevamo intervenire su questa discussione che consideravamo consegnata alla storia ma non possiamo cedere su due pressupposti fondamentali per noi: la verità e l onestà intellettuale .