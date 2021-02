Scavi, restauri e comunicazione: così Paestum è rinata. Paestum cantiere aperto, con un fiorire di nuovi scavi ed il ritorno degli stranieri, ragazzi e prof delle università tedesche, austriache ed americane che, accanto agli atenei campani ed alla Fondazione Paestum, stanno portando avanti il progetto di Gabriel Zuchtriegel, dal 2015 direttore del parco di Paestum e (dal 2020) Velia, di ricostruire i tasselli smembrati della storia dell’antica Poseidonia e dei suoi abitanti, nel concetto di un’archeologia del presente che arriva fino ai giorni nostri e che ha l’emblema nel cavallo di Mimmo Paladino in dialogo con i templi.

Nemmeno il Covid-19 è riuscito a interrompere il fermento che si respira, quel nuovo che rigenera che colpisce chiunque abbia visitato in questi sei anni il museo e l’area archeologica (a settembre 2020 a Paestum 74.000 ingressi rispetto ai 138.000 dell’anno precedente, mentre a Velia, in piena pandemia, l’incremento è del 59%), complice anche la card che consente agli abbonati visite tutto l’anno al costo di 10 anni e che, secondo Teresa Giuliani, presidente degli Amici di Paestum, associazione voluta da Zuchtriegel nella sua visione di apertura al territorio, «fa sentire il parco come la propria casa». Cos’è cambiato in questi anni? Sicuramente l’autonomia conquistata da Paestum e Velia con la riforma Franceschini e lo snellimento della burocrazia che consente anche l’accesso più facile alle sponsorizzazioni. Ma vincente – Alfonso Andria del cda del parco esprime un giudizio condiviso da molti è soprattutto l’azione di Zuchtriegel «che ne incarna la natura e lo spirito». Archeologo e docente universitario, ha messo a servizio del sito l’esperienza maturata e un modello moderno di ricerca che si serve della tecnologia e si intreccia con la fruizione di un luogo finalmente accessibile a tutti e modello di inclusione. É archeologia globale e partecipata quella resa viva e vitale da Zuchtriegel. Qualche esempio. Da pochi giorni si sono conclusi gli ultimi saggi, condotti dall’università di Salerno, presso la cinta muraria di Paestum che consentiranno di ripensare l’urbanistica della città antica anche alla luce di studi in atto, visto che nel tratto delle mura occidentali sono stati recuperati frammenti attribuibili ad un piccolo tempio arcaico del V secolo a. C., che fa luce su come il canone dorico si sia evoluto e perfezionato e che addirittura porterebbe a quattro i santuari pestani. Per quelli noti, poi, ci sono novità importanti: le indagini in corso a Sud del tempio di Atena hanno svelato l’esistenza di un edificio precedente e si abbassa la cronologia del Nettuno attualmente oggetto di monitoraggio del comportamento sismico, test importante per una riflessione su cambiamenti climatici e archeologia. Di pari passo procede la divulgazione scientifica con volumi editi dalla neonata collana del parco, Argonautica. Ricerca scientifica, innovazione e applicazione pratica stanno trovando poi volto nel museo il cui cuore sono, insieme alla Tomba del Tuffatore, le metope provenienti dall’Heraion di Foce Sele. Grazie alla fotografia multispettrale, infatti, che ne ha evidenziato i colori sottolineando la loro appartenenza al primo tempio di Hera, sarà possibile un riallestimento più rigoroso. La nuova Paestum di Zuchtriegel è tutta in una immagine della scorsa estate: la luna fa capolino dai templi, Riccardo Muti, emozionato, interrompe le prove del concerto e recita ai suoi giovani orchestrali la «Luna nova» di Di Giacomo. «Qui si sente palpitare la cultura della Magna Graecia. Paestum, capitale di arte e di musica, è un patrimonio che appartiene al Paese», dirà a fine esibizione.

Fonte Il Mattino