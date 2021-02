Scala, nuovo avviso per i buoni spesa. Richiesta fino al 2 marzo

Scala. È stato pubblicato sull’Albo Pretorio online il IV AVVISO relativo alla misura di solidarietà alimentare volta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di momentaneo disagio economico in seguito alle restrizioni previste per contenere il contagio da Covid-19. Ecco cosa leggiamo nell’ordinanza.

Si avvisa la cittadinanza che dal 23 febbraio 2021 al 02 marzo 2021 fino alle ore 12.00, è possibile presentare in quarta istanza il modulo di richiesta beneficio per l’ottenimento dei buoni spesa tenendo conto dei seguenti requisiti:

– sono esclusi dall’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che hanno una capacità di sostentamento economico. Il totale dei depositi e C/C bancari, postali e carte prepagate di ogni singolo componente del nucleo familiare non deve superare i seguenti parametri economici:

Nucleo familiare con 1 persona depositi superiori a 12.000,01 €

Nucleo familiare con 2 persone depositi superiori a 15.000,01 €

Nucleo familiare con 3 persone depositi superiori a18.000,01 €

Nucleo familiare con 4 e + persone depositi superiori a 24.000,01 €

Nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati

Nucleo familiare fino a 3 componenti con pensionati all’interno

Nb: si è ritenuto di escludere i pensionati nei limiti sopra indicati, in quanto non hanno subito alcun disagio economico a causa delle restrizioni del Covid– 19.

Il testo completo dell’avviso e il modulo di richiesta sono scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Scala.