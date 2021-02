Scala, gli uffici comunali restano chiusi in via precauzionale anche giovedì 4 febbraio

Il Comune di Scala avvisa la cittadinanza: “Visto che l’ esito del tampone del Consigliere Comunale Lorenzo Esposito Afeltra non è ancora pervenuto a causa dei rallentamenti dovuti alla frana di Amalfi, si comunica che gli Uffici Comunali resteranno chiusi in via precauzionale anche domani, Giovedì 4 Febbraio 2021.

Si comunica altresì che Il Sindaco Luigi Mansi, il Vice Sindaco Ivana Bottone e l’ Assessore Salvatore Bottone, per senso di responsabilità si sono volontariamente posti in quarantena fiduciaria”.