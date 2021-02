Scala, domani sospensione dell’erogazione idrica: ecco le zone senz’acqua. Dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Scala, in Costiera Amalfitana, è giunto l’avviso ai cittadini che domani, giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.00, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua alla frazione Campidoglio per consentire un intervento urgente alla condotta idrica.

Come sempre, ricordiamo che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.