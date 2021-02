Scala / Atrani. Positanonews ribadisce , l’unica telefonata di Mansi a De Rosa dovrebbe essere sul Dragone. Con un comunicato la cittadina di Atrani ha chiarito che un post sul comunicare i contagi da coronavirus Covid -19 non è stato modificato perchè il sindaco della città più antica della Costa d’ Amalfi Luigi Mansi ha chiamato il sindaco Luciano De Rosa chiedendogli di togliere il riferimento al festino dal quale sarebbero scoppiati i contagi, come già detto non facciamo i moralisti. Non capiamo quale interesse abbia avuto il sindaco Mansi, al quale va la nostra solidarietà per il momento di Pandemia, la più grave della Divina in questo momento in termini di percentuali, che sta soffrendo la città, a telefonore a Luciano De Rosa, che aveva già modificato il post, e a far sapere e far rendere nota questa telefonata a quanto pare, sono cose che sinceramente non comprendiamo. Far così è come ammettere che ci sia stato un festino dal quale sarebbe scaturito il Covid, farlo sapere , se è stato lui a farlo sapere, non si sa altrimenti per quale magia si sappia che uno ha fatto la telefonata a un sindaco, è ancora peggio. Un vero e proprio corto circuito istituzionale, una gaffe del sindaco Mansi, se fosse vero tutto questo che sta oramai girando a gogò sul web. Ribadiamo la nostra sincera e motivata riflessione, Mansi chiami a De Rosa sul fiume Dragone e per risolvere il problema delle briglie. La richiesta di Positanonews è una richiesta seria fatta di 30 anni di giornalismo serio a politici che siamo sicuri che amano il proprio territorio sul serio. E andiamo avanti, sul serio, pensando a cose serie, perchè oltre alla pandemia incombe l’incubo della crisi economica, Positanonews ha promosso gli Stati Generali del Turismo fra Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana e la richiesta al Governo dello Stato di Crisi. Ed è questa l’unica vera e seria crisi che ci si prospetta.