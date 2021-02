Scafati: muore d’infarto, soccorritori picchiati. Un 47enne muore dopo la corsa in ospedale, i familiari aggrediscono gli operatori scafatesi accorsi sul posto: minacce, spintoni, e calci e pugni all’ambulanza. Gli operatori del 118 dell’ospedale di Scafati, guidati dal medico Girolamo Mazzeo , sono stati allertati dalla centrale operativa per un intervento in codice rosso ad Angri, in via Adriana. Arrivati sul posto, i sanitari hanno subito capito la gravità della situazione. L’uomo, infatti, aveva avuto un grave arresto cardiaco. Immediatamente è stato applicato il protocollo Asl, prima della corsa all’ospedale di Sarno. Durante il tragitto, i medici hanno continuato ad effettuare le manovre, all’interno dell’ambulanza, visto l’aggravarsi delle condizioni dell’uomo che, di lì a poco, è deceduto. Dopo l’arrivo presso il “Martiri del Villa Malta”, gli operatori sanitari di Scafati, si sono accorti che, nella “corsa contro il tempo” per provare a salvargli la vita, avevano lasciato una bombola di ossigeno presso la sua abitazione, ad Angri. Hanno deciso di ritornarvi per riprendere tutta la strumentazione. È a quel punto che sarebbe avvenuta l’aggressione. Il team guidato da Mazzeo, infatti, sarebbe stato assalito da alcuni familiari della vittima che, come raccontato poi ai carabinieri, lì accusavano di aver commesso un errore portando il parente in ospedale perché «era già morto e non si sarebbe dovuto muovere da casa».

Sono seguiti attimi concitati, con da un lato i parenti più stretti del 47enne che, in pochi minuti, è deceduto dopo un arresto cardiaco, e dall’altro gli operatori del 118 che avevano tentato in tutti i modi di salvargli la vita. In effetti, durante il tragitto i medici erano anche riusciti a ripristinare l’attività cardiocircolatoria della vittima, prima di giungere al Pronto soccorso di Sarno, dove le condizioni si sono ulteriormente aggravate. Spiegazioni che, però, almeno in quel momento, non sono bastate a calmare gli animi dei familiari, che hanno continuato ad inveire contro i sanitari. Questi ultimi, impauriti, hanno cercato di andare via velocemente dall’abitazione, cercando di salire sull’ambulanza. Uno dei figli della vittima ha minacciato verbalmente il dottor Mazzeo e, nella concitazione, avrebbe dato una gomitata all’altezza dello zigomo ad una infermiera presente sul posto. Nel frattempo, un altro figlio è salito sull’ambulanza minacciando di «andarsi a prendere il padre all’ospedale». Solo grazie all’intervento di altri parenti, l’uomo non è partito con l’ambulanza e la situazione si è pian piano calmata, con gli operatori sanitari che sono saliti sul mezzo riuscendo ad andare via. Nel frattempo, comunque, i familiari della vittima avrebbero continuato ad inveirgli contro e a dare calci e pugni contro l’ambulanza in partenza, provocando alcuni danni alla carrozzeria.