Sant’Antonino protettore di Sorrento , la benedizione contro il Covid in una Città in attesa di risorgere. La messa, limitata dalle forme di contenimento della Pandemia, con l’impossibilità di procedere al rito della raccolto dell’olio, ha visto la partecipazione dei sorrentini, con Positanonews che ha seguito la cerimonia. Il pensiero e le preghiere rivolte a superare questo momento in una città in attesa di risorgere . Grazie a Lucio Esposito e Sara Ciocio