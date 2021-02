Sant’Agnello. Via Crawford cambia senso di marcia

Per agevolare la circolazione dei veicoli, soprattutto per quelli provenienti da Sorrento in direzione Napoli, è stato invertito il senso di marci di via Crawford a Sant’Agnello. Anche a seguito di segnalazioni degli utenti e soprattutto per i camion che intasavano l’incrocio di Piazza Matteotti o addirittura si dirigevano verso Ponte Savino, creando grossi ingorghi. Il Corso Italia nel tratto tra via Arigliola e via Catignano rimarrà chiuso fino a fine Marzo per lavori di riqualificazione della zona, pertanto bisogna adeguarsi ai percorsi. Le proteste dei commercianti, sia dal lato Sorrento che dal lato S.Agnello, venutisi a trovare su una strada senza uscita e quindi non normalmente percorsa, non conoscono sosta. L’attività lavorativa, già di per se minata dall’emergenza covid, è quasi azzerata.