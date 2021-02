Sant’Agnello, Sagristani: “Dad su base volontaria”

Sant’Agnello . Comunicazione del sindaco Piergiorgio Sagristani sulla scuola: “Per la scuola primaria (elementare) e la secondaria di primo grado (medie) è possibile attivare la DAD su base volontaria da parte delle famiglie degli studenti che lo richiederanno, presentando apposita richiesta scritta documentata! L’ho stabilito di intesa con il dirigente scolastico con una apposita ordinanza che è stata da poco pubblicata sull’Albo Pretorio comunale”. Lo ha stabilito il sindaco del Comune in intesa con il dirigente scolastico. La disposizione è contenuta in un’ordinanza pubblicata nella tarda mattinata di oggi.

“Sono giunto a questa conclusione per le preoccupazioni diffuse tra i cittadini determinate dalla crescita dei casi di contagio e dalla presenza di alcuni positivi nella comunità scolastica con messa in quarantena di alcune classi. Credo che sia la soluzione migliore per dare a tutte le famiglie la possibilità di fare le proprie valutazioni. Senza sentirsi costrette in un senso o nell’altro”.