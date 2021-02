Sant’Agnello. Invertito il senso di marcia di Via Crawford come anticipato da Positanonews, meno disagi per Sorrento a causa dei lavori sul Corso Italia. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, su richiesta di Positanonews, dopo che tanti lettori della Penisola Sorrentina ci avevano sollecitato, ci aveva anticipato questa scelta ed è stato di parola, come ha detto questa sera con un post su facebook Leggi anche Sorrento caos traffico per lavori. Sagristani a Positanonews “Cambieremo il senso a Via Crawford” A partire da domani viene invertito il senso di marcia lungo Via Crawford a S. Agnello.

E così chi esce da Sorrento risale lungo via Crawford per poi immettersi sul Corso. Mentre chi deve entrare svolta lungo Via Aniello Balsamo, percorre Viale dei Pini e prosegue per Sorrento.

L’obiettivo è quello di rendere, nei limiti del possibile, più fluido il traffico in concomitanza con i lavori che si stanno realizzando tra Vico I° e Vico II° Rota a Sorrento e che hanno determinato il divieto di transito sul corso fino a Marano.

Nello specifico, con questo dispositivo, puntiamo a direzionare in modalità distinte il traffico in entrata e quello in uscita e ad evitare il congestionamento in alcuni incroci particolarmente critici.