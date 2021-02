Sant’Agnello, Colli di Fontanelle: riapre La Stelluccia, il comprensorio chiuso per mesi. Il comprensorio fatto di tanti ristoranti dell’area è stato chiuso per mesi a causa di oggettive difficoltà. Adesso, dopo tanto tempo, finalmente lo storico ristorante dei Colli di Fontanelle, a Sant’Agnello, ha riaperto.

“La Stelluccia”, situato nella caratteristica zona collinare di Sant’Agnello (Colli Fontanelle), facilmente raggiungibile con l’auto, nel cuore collinare e contadino della Penisola Sorrentina, fra Piano di Sorrento e Massa Lubrense, è un ristorante confortevole, semplice, dove lo staff vi accoglie con gentilezza, simpatia e premura.

Non possiamo che sperare il meglio per loro e fagli un grande in bocca al lupo per questa ripartenza.