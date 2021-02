Sant’Agnello: chiuse le scuole primarie, restano aperte quelle d’infanzia. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Ho deciso di chiudere le classi primarie del plesso capoluogo e di quello dei Colli di Fontanelle. Mentre restano aperte infanzia ai Colli, capoluogo ed edificio di Via Ciampa.

Sono giunto a questa conclusione sulla base di una nota inviata dalla dirigente scolastica che segnala la presenza di 7 insegnanti e 21 alunni risultati positivi al covid 19.

Considerata l’ evoluzione ho ritenuto prudenziale interrompere l’attività scolastica lì dove necessario.

E’ già in corso un’azione di monitoraggio e di rilevazione per risalire alla catena dei contagi. L’obiettivo immediato è quello di porre un argine al diffondersi del virus nella comunità scolastica e nelle famiglie.

In relazione alle variazioni della curva epidemiologica aggiorneremo i provvedimenti.

Invito tutti al rispetto più rigoroso dei protocolli sanitari e delle regole elementari di prudenza.

Forza a noi tutti e massimo impegno collettivo per limitare il propagargli dei contagi.