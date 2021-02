Sant’Agnello, bloccato sulla nave: Francesco torna a casa dopo 14 mesi. E’ arrivato ieri sera a Fiumicino l’equipaggio della Antonella Lembo, una delle due navi da carico italiane bloccate in Cina da oltre sette mesi e su cui erano imbarcati sette marinai italiani. Dopo la soluzione diplomatica della vicenda, e l’arrivo del nuovo equipaggio, i sette uomini di mare, tra cui il santanellese Francesco Mastellone e il direttore di macchina Pietro Starace di Vico Equense.

I componenti dell’equipaggio hanno potuto imbarcarsi su un volo che da Pechino via Parigi li ha riportati in Italia. A Sant’Agnello, ad accogliere Mastellone, l’amico Attilio Massa, assessore.

«L’odissea della nave Antonella Lembo durata 14 mesi – scrive sui social Massa – Tutto l’equipaggio ha dovuto soffrire una pressione, uno stato d’animo, una lontananza dalla propria famiglia, dai propri amici, dalla propria terra, non semplice da superare, e lì in mezzo ci stavi anche tu Francesco, un santanellese che ancora una volta si è dimostrato all’altezza delle difficoltà che si sono presentate. Ora il meritato riposo nella tua amata Sant’Agnello vicino a famiglia e amici. Fiero di te, come sempre». A causa del Covid ai membri dell’equipaggio è stato impedito di scendere a terra; gli uomini sono impegnati nelle operazioni di manutenzione e tengono la nave in efficienza in attesa di poter scaricare. A bordo hanno cibo ed acqua a sufficienza e vengono consegnati i medicinali per i marittimi con problemi di salute, fatti arrivare dall’Italia.

Fonte Metropolis