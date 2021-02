Sanità a Vico Equense: anziano bisognoso ma l’ambulanza non è mai arrivata. Si cercano soluzioni…

Sanità a Vico Equense, un incubo senza fine. Negli ultimi giorni ci si è resi conto dell’inefficacia del servizio sanitario regionale e locale. È bastato un incidente, un autoambulanza mai arrivata e un anziano che aveva bisogno di cure ma che purtroppo ha atteso solamente invano. Un episodio che potrebbe verificarsi ancora tante volte causando delle vittime. Cosa possono fare allora i 21mila abitanti di Vico Equense?

Gestire al meglio il tempo tra la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dell’ambulanza può salvare una vita! Per una persona in arresto cardiocircolatorio chiamare i soccorsi potrebbe essere non sufficiente: la mancanza di un intervento immediato, può portare al decesso del malcapitato nell’arco di pochi minuti. E’ qui che interviene #IoRianimo. Quando un generico utente avvia l’app e invia una richiesta di soccorso, l’app non si limita ad avviare la chiamata al soccorso territoriale (118 o 112), ma allerta tutti gli operatori BLSD/PBLSD certificati presenti in zona, che possono quindi intervenire per tentare di rianimare il malcapitato. #IoRianimo: presto disponibile gratuitamente su tutti gli store. Potrebbe essere veramente una svolta!