San Valentino, la romantica idea regalo di Antonino Cannavacciuolo.

San Valentino: la festa degli innamorati per eccellenza si sta ormai avvicinando e come ogni anno la scelta del giusto regalo per il proprio partner si sta rivelando un’impresa difficile. La soluzione, però, potrebbe suggerirvela lo chef Antonino Cannavacciuolo, il quale ha ideato un prodotto davvero romantico e delizioso per stupire la vostra dolce metà. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa significa San Valentino per lo chef Antonino Cannavacciuolo

Dietro alla stazza imponente e alla barba scura dello chef Antonino Cannavacciuolo batte senza dubbi un cuore enorme e generoso che non solo ha conquistato il pubblico televisivo, ma soprattutto la moglie Cinzia. Come ha dichiarato lo stesso chef in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, la moglie è per lui la sua migliore amica, la donna con la quale ha costruito la propria famiglia, dando alla luce i due figli, Elisa e Andrea. Non stupisce, quindi, che uno chef del suo calibro possa suggerire, quindi, il regalo perfetto per festeggiare San Valentino. “Essere innamorati è la sensazione più bella del mondo. Non mi sbaglio, vero?” ha scritto Cannavacciuolo su Instagram per lanciare la sua personale idea regalo. Avete già visto di cosa si tratta?

L’idea regalo dello chef

“Per San Valentino regala un cuoricino… di cioccolato” ha scritto Antonino Cannavacciuolo su Instagram. Quale regalo migliore, quindi, per festeggiare l’amore a San Valentino se non un grande classico della tradizione? Un grande classico che però lo chef ha voluto rivisitare nel suo Laboratorio per dare una chiave di lettura più innovativa al cioccolato. I deliziosi cioccolatini a forma di cuore vanno, infatti, incontro proprio ai gusti di tutti. Tra gli ingredienti cioccolato bianco, cioccolato fondente, burro di cacao, olio di semi di vinacciolo, burro chiarificato liquido, burro di cacao al frutto della passione, pralinato alla mandorla, burro di cacao alla fragola, cioccolato fondente e pasta di mandorla. Un regalo davvero con i fiocchi da fare non solo alla persona amata, ma anche a tutta la famiglia. Se non state più nella pelle e desiderate acquistare la confezione da 250 grammi alla modica cifra di 22 euro, basta andare sull’Online Shop dello chef. Non resterete di certo delusi!

Fonte Altranotizia