San Valentino a Castellammare per Balotelli. L’attaccante, attualmente in forza nel Monza, è molto legato a Napoli e alla sua provincia dove risiedono molti amici e la figlia Pia, avuta dalla showgirl Raffaella Fico. Super Mario ha scelto la cittadina stabiese per alloggiare e trascorrere in tranquillità il San Valentino in un noto hotel, per poi postare un video in cui mostra il lungomare svuotato dall’ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino. Nel pomeriggio, nonostante il freddo, si è concesso una passeggiata per le strade del centro e qualche chiacchierata cordiale con coloro che lo hanno riconosciuto. Non c’è stato infatti il consueto bagno di folla a cui il calciatore è abituato perché Castellammare è in zona rossa e perché, probabilmente, l’uso della mascherina lo hanno reso meno riconoscibile in strada.