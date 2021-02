Salerno stasera, assalto alla città prima della zona arancione

Salerno stasera raffico di auto dal centro alla zona orientale, in questo sabato di febbraio ma con clima primaverile, a Salerno. Parcheggi pieni e pedoni costretti a slalom per passeggiare sul lungomare come per le vie del centro: questo il quadro attuale in città, complici il bel tempo e la voglia di uscire prima del ritorno nella zona arancione previsto da domani. Sin dalle prime ore del pomeriggio come anche stamane, molte le persone in strada soprattutto sul Corso Vittorio Emanuele, il Lungomare, Via Trento/Posidonia a Pastena e Torrione oltre che via Silvio Baratta. Numerose le foto che circolano in queste ore sui social tra rabbia e polemiche di molte.

Foto Ferdinando Parlato