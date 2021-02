Salerno, Polizia di Stato contro lo spaccio: ancora un arresto

Salerno, Polizia di Stato: continua il contrasto allo spaccio di stupefacenti nella città di Salerno.

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, un altro spacciatore è stato individuato ed arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato. Infatti, i poliziotti della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto in flagranza di G.A. ,di anni 45, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, i poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto G.A., poiché colto nella flagranza di reato della detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

A seguito di attività info-investigativa, gli Agenti della Polizia di Statto avevano notato infatti l’uomo avente fare sospetto nella zona orientale di questo capoluogo.

Essendo probabile che fosse in procinto di spacciare sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno pedinato l’uomo e poi l’hanno trovato in possesso di hashish e della somma di Euro 135,00.

Anche l’abitazione del pusher è stata perquisita ed, occultata in un armadio, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish avvolti in pellicola di cellophane trasparente, per un peso complessivo di circa centonovanta grammi.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto; l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari dell’autore del reato , in attesa del giudizio di convalida.