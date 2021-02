Salerno invasa dal Covid: in una settimana 500 casi.

La settimana più nera dall’esplosione della pandemia si chiude con un numero inquietante. Sono 100, infatti, i nuovi casi di Covid comunicati ieri dall’Unità di Crisi emersi nel corso degli accertamenti effettuati sabato per la sola città di Salerno. Un terzo dei “test infetti” bloccati nei laboratori regionali per l’intera provincia (il totale è 305), dunque, arriva dal capoluogo. Una vera e propria invasione del virus a Salerno che inquieta, preoccupa, fa avanzare l’ipotesi di misure restrittive da prendere per evitare ulteriori problemi. Anche perché i numeri difficilmente mentono. Soprattutto se paragonati a quelli registrati nelle scorse settimane. La Città di Salerno di oggi descrive il terribile scenario.

Quasi 72 casi al giorno. Nell’ultima settimana, dunque, sono stati accertati 502 nuovi casi di Covid a Salerno. La media è spaventosa: quasi 72 infetti al giorno. Un dato mai registrato prima, neanche nelle fasi più calde della pandemia. E questo conteggio inquieta ancora di più se paragonato alle “cifre” emerse in passato. Basta guardare i report dell’Unità di Crisi della settimana precedente, quella dal 25 al 31 gennaio, in cui la curva del contagio aveva dato già dei forti segnali di ripresa, facendo scattare i primi allarmi. In quei sette giorni, però, i nuovi casi positivi settimanali del capoluogo si fermarono “soltanto” a quota 281, 40 di media ogni ventiquattr’ore. In una settimana questi dati sono quasi raddoppiati.

“Invasione” del centro. Ma, nonostante il grave peggioramento della situazione epidemiologica, nell’ultimo weekend, complice anche le buone condizioni meteorologiche di sabato, le strade di Salerno – in particolare quelle del centro – sono tornate a ripopolarsi di tante persone, come nell’epoca pre-Covid. Tanti “assembramenti” a cui ha assistito con i suoi occhi pure il sindaco Vincenzo Napoli, sceso in strada per cercare di comprendere al meglio la situazione. E che hanno lasciato tanti strascichi polemici: è diventata virale, infatti, una foto pubblicata sui social che immortala le panchine del lungomare, a pochi metri dal solarium di Santa Teresa, completamente invase di rifiuti “prodotti” da tante “cene d’asporto” consumate prima del gong del coprifuoco all’aria aperta causa stop alle 18 del servizio al tavolo di bar e ristoranti. I controlli da parte delle forze dell’ordine non sono mancati: nel corso dell’operazione interforze avviata in città, infatti, è stato chiuso un bar di piazza Sant’Agostino scoperto a vendere bevande alcoliche anche dopo le ore 18 a dei giovanissimi avventori, sanzionati dagli agenti.