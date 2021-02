Salerno in lutto per la morte del 40enne Vincenzo Casella. Era un portatore di San Matteo

Salerno. L’intera città piange con dolore la scomparsa di Vincenzo Casella, deceduto ad appena 40 anni. Enzo, come lo chiamavano tutti, era molto conosciuto e benvoluto per il suo carattere gentile e per essere uno dei portatori della statua di San Matteo. In tanti stanno manifestando il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Vincenzo per questo lutto così devastante. Anche la redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di immenso dolore.