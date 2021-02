Salerno, il Covid uccide la pediatra Cecilia Di Filippo. Una vita per i suoi bimbi

Cecilia Di Filippo aveva contratto il virus ad inizio mese, ad essere contagiato anche suo marito, il cardiologo Giovanni Ungaro, anche lui in pensione ma ancora impegnato nella professione insieme alla sua compagna di una vita, con la quale avevano avuto tre figli, Carmen medico radiologo, Gianmarco, medico dentista, e Francesco, responsabile regionale dell’Area Politiche e Coesione territoriale di Confindustria. Una famiglia particolarmente amata ed apprezzata a Siano per il grande impegno profuso nel campo medico e non solo.

La notizia della prematura morte della pediatra ha gettato tutti nello sconforto, arrivando subito tra i colleghi dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove aveva lavorato la donna. «Ho un ricordo splendido di Cecilia Di Filippo e sapere che il Covid se l’è portata via è stato davvero devastante », spiega sconvolta Rosanna Di Concilio, responsabile del reparto di Pediatria dell’ospedale nocerino. «Era una donna energica, vitale. La sua soluzione, qualunque problema ci trovassimo ad affrontare, era sorridere». La specialista dell’Umberto I ricorda anche gli ultimi messaggi che si erano scambiate lo scorso 5 febbraio. «Cecilia mi era stata vicina, telefonandomi più volte, quando fui io ad ammalarmi di Covid ad ottobre», ricorda ancora la Di Concilio. «Pur avendo lasciato il reparto per sopraggiunti limiti di età da almeno 5 anni, avendo lavorato gomito a gomito dal mio arrivo a Nocera Inferiore nel 2004, eravamo ancora molto affiatate. I colleghi diventano parte di una grande famiglia. Quando ho saputo che anche lei aveva contratto il virus, l’ho subito contattata: l’ultimo messaggio il 5 febbraio, purtroppo da allora non ha potuto più rispondere. Sono davvero addolorata. Questo virus è davvero bastardo».

Per la pediatra sianese l’infezione si era da subito manifestata con una serie di complicanze respiratorie che ne avevano determinato il ricovero al “Monaldi”. A Napoli, nonostante le cure, non si sono registrati miglioramenti. Il virus ha mostrato tutta la sua aggressività non lasciando scampo alla pediatra ricordata da tutti per il suo sconfinato amore per i più piccoli e per la sua professione. Il calvario per la dottoressa Di Filippo è iniziato quando i polmoni non hanno più risposto alle terapie, i medici del Monaldi hanno tentato di tutto pur di strapparla alla morte ma le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di martedì, e ieri mattina la stimata pediatra di Siano ha perso purtroppo la sua battaglia. Il Covid se l’è portata via in una calda giornata di fine febbraio dopo che la professionista aveva cercato con tutte le sue forze di reagire.

Donna energica e solare, amata da tutti i suoi pazienti, piccoli e grandi, ha lasciato un grande vuoto. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia. «Siano continua ad essere colpita a morte da questa pandemia», ha detto affranto il sindaco Giorgio Marchese. «Un’altra vita strappata, una nostra concittadina, un medico valoroso che ha pagato con la vita il suo impegno sul campo ci ha lasciato anzitempo, a nome di tutti i miei concittadini esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia così duramente colpita negli affetti più cari». Anche la Croce Azzurra di Siano ha espresso profondo cordoglio alle famiglie Di Filippo e Ungaro «per la perdita della cara dottoressa Cecilia, che, nonostante fosse in congedo per limiti di età, ha continuato a prestare servizio durante l’emergenza Covid-19, sacrificandosi per la comunità ». La salma della pediatra arriverà questa mattina (ore 11) a Siano dove nella chiesa di San Rocco nel rispetto delle normative Covid, sarà officiato il rito funebre.