Salerno, il 98% degli studenti delle superiori è tornato in aula. Ieri sono riprese, finalmente, le lezioni in presenza anche per gli studenti delle scuole superiori della Campania. In particolar modo, a Salerno tornano sui banchi 17mila studenti del capoluogo e circa 43mila della provincia.

E mentre nell’Agro nocerino dilaga la protesta degli studenti che chiedono la didattica a distanza come forma di sicurezza personale, nel capoluogo l’afflusso nelle aule è stato del 98%.

Tutto è filato liscio: «Niente assembramenti». Disagi e interrogativi dei presidi solo per le corse dei pullman. Funzionano le fasce di ingresso scaglionate in tutte le scuole, dove la presenza delle classi è stata del 50% come da disposizione prefettizia.

Anche in Costiera Amalfitana le scuole hanno riaperto: con la ripartenza di oggi del liceo Marini Gioia di Amalfi, sono riaperte tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

All’Istituto Superiore Marini Gioia, il rientro a scuola e le attività didattiche in presenza erano previste per la giornata di ieri, lunedì 1 febbraio 2021, come prevedeva l’ordinanza della Regione Campania. Invece, la ripresa è slittata ad oggi, martedì 2 febbraio 2021, in quanto un membro del personale scolastico è risultato positivo al Coronavirus. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure per permettere la sanificazione degli ambienti da parte di una ditta specializzata ed adempiere a tutte le misure previste dal protocollo interno.