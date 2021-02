Salerno: Gli Agenti del Commissariato di Battipaglia arrestano in flagranza spacciatore già ristretto ai domiciliari

Salerno, Polizia di Stato: Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia arrestano in flagranza spacciatore già ristretto ai domiciliari.

M.A., battipagliese, classe 1982, già ristretto agli arresti domiciliari per sentenza definitiva passata in giudicato, dopo mirati accertamenti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di nove dosi di eroina e 150 euro in banconote di piccolo taglio,nonchè materiale utile al confezionamento, tra cui un bilancino digitale e materiale plastico vario per confezionare le dosi.

A seguito di quanto appurato il trentottenne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la sottoposizione alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.