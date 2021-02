Salerno, continua il contrasto delle forze dell’ordine al Coronavirus: fermata anche una partita di calcio amatoriale. Nella settimana appena trascorsa, nella vigenza dell’area “gialla” in Campania, l’impegno delle forze dell’ordine è stato intensificato al fine garantire la sicurezza e salute pubblica della collettività, anche alla luce dei noti dati sul numero dei contagi e della circolazione di alcune varianti del virus.

In tutti centri abitati della provincia sono stati, pertanto, attuati i servizi predisposti con l’Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale.

Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere, nella settimana dall’otto al quattordici febbraio, i seguenti risultati operativi:

nr. 5857 persone controllate;

persone controllate; nr. 3305 veicoli controllati;

veicoli controllati; nr. 1700 esercizi pubblici controllati;

esercizi pubblici controllati; nr. 113 persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo;

persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo; n. 19 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid.

titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid. N. 6 attività o esercizi chiusi, ex artt. 2 e 4 .l. 35/2020

I servizi sono stati volti a prevenire il formarsi degli assembramenti nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nel rispetto della normativa nazionale, delle ordinanze della Regione Campania, da ultimo l’ordinanza n.5 del 13 febbraio u.s., dei Sindaci dei Comuni del salernitano, per l’osservanza del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti.

Tra le sanzioni elevate, alcune di esse hanno riguardato anche i partecipanti di una partita di calcetto amatoriale in un campo sportivo nel Comune di Salerno, attività sportiva da contatto che rientra in quelle vietate dalla normativa anti covid in quanto idonea alla diffusione del contagio del Coronavirus, sia tra i partecipanti stessi che per i successivi contatti in ambito familiare, domestico ed in altre occasioni di interazioni fisiche tra persone.

Inoltre, sono stati sanzionati alcuni esercenti in quanto responsabili di somministrazione di cibo o bevande all’interno del locale dopo le ore 18, in un caso anche consentendo dei “festeggiamenti” di diciotto avventori all’interno ed all’esterno della propria attività. In particolare, un bar in Battipaglia è stato sanzionato ai sensi del dpcm del 14 gennaio 2021 art. 1 co.10 lettt.gg), con l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni . Anche i diciotto avventori sono stati identificati e sanzionati.

Analoga sanzione è stata elevata ad un bar sito in una piazza nel centro di Salerno che consentiva la somministrazione ben dopo le ore 18.

I controlli proseguiranno per la settimana prossima, in particolare in concomitanza con la ricorrenza del martedì di Carnevale, al fine di assicurare l’osservanza delle delle misure di contenimento e delle prescrizioni raccomandate dalle autorità sanitarie, onde prevenire episodi non rispettosi della normativa ed evitare condotte pericolose per la salute pubblica.