Salerno. Contagi dopo la pizza Paura al “da Procida”

C’è anche il problema degli insegnanti, la cui età è mediamente molto alta e si avvicina ai 60 anni, con docenti affetti da patologie o con anziani a carico o, se giovani, con figli piccoli. E così, anche i prof chiedono di essere esonerati dalla docenza in classe. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbe nascere la necessità di nominare supplenti.

Problemi, inoltre, poi con la Did, la didattica dove l’insegnate fa lezione in contemporanea a metà della classe in aula e metà in collegamento on line. «Già al primo giorno di scuola ci siamo imbattuti nei problemi della Did – afferma Gerardo Gambone, alunno della quinta E del Da Procida – . I professori erano in seria difficoltà, stanchi e nervosi, alle prese con lezioni insostenibili con mascherina, problemi audio e difficile gestione del gruppo classe in sincrono con quello da remoto. I docenti non hanno colpa: sono oggettivamente impossibilitati a dare sufficiente attenzione ad entrambi i gruppi. In più i ragazzi in aula sono costretti a rimanere immobili nel banco per 5-6 ore: salvo rare e veloci pause, si arriva assai stanchi a fine giornata, rendendo inefficace anche quel poco che i professori ci insegnano, oltre che la socializzazione e l’empatia tra compagni di classe pari a zero ». Al di là di questo, il liceale ha sottolineato un altro aspetto preoccupante: «Ci sono studenti che la mattina arrivano a scuola e ai termometri scolastici riportano temperature oltre la norma. Ma, nonostante ciò, li si fa aspettare qualche momento in un’aula dedicata, finché non scenda e poi subito in classe. Ci possono essere malfunzionamenti dei misuratori, ma in via precauzionale non andrebbero sorvolate situazioni del genere, bisognerebbe rimandare lo studente a casa non avendo la possibilità di fare test che garantiscano al 100% la sua negatività ». Gambone si chiede: «Visti tutti questi disagi, a che è servito tornare in classe?».

