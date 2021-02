Salerno, bimbo di 7 anni cade dal balcone. Vivo per miracolo. S’indaga

L’altezza di tre o quattro metri e l’età del bimbo hanno evitato che potesse accadere il peggio. Per il piccolo, infatti, solo una ferita alla testa e tantissima paura. Appena rialzatosi, a causa della botta ricevuta, il bimbo era in un evidente stato confusionale e sulle prime non ha saputo nemmeno dire molto di sé, vista, tra l’altro, la non buona conoscenza della lingua italiana. Una donna che si è trovata sul posto ha soccorso il piccolo e lo ha accompagnato in una vicina salumeria per chiedere aiuto.

Nell’attesa il bimbo, ancora frastornato, ha bevuto un bicchiere di latte: sembrava spaesato. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e gli assistenti sociali del Comune. I caschi bianchi hanno fatto soccorrere il piccolo, facendolo trasportare al Pronto soccorso e cercando di rintracciare la madre, che sulle prime non era stata identificata. La donna, rientrata in casa, ha saputo dal vicinato quello che è accaduto e un negoziante le ha riferito che il figlio era stato trasportato in ospedale.

Di qui la corsa verso il “Ruggi”, salendo sul primo pullman che transitava dal centro in direzione della zona orientale. Ed è proprio su un mezzo di “BusItalia” che la madre del piccolo è stata rintracciata dagli agenti del comandante Rosario Battipaglia. I poliziotti municipali hanno accompagnato la mamma molto preoccupata in ospedale: al reparto di Chirurgia pediatrica, diretto dal primario Umberto Ferrentino , ha trovato i servizi sociali e la polizia municipale ed ha potuto riabbracciare il figlio.

La giovane rumena, dopo essere stata ascoltata dagli investigatori, rimarrà alcuni giorni accanto al figlio in ospedale, nel reparto di Pediatria, in attesa dei dovuti accertamenti medici e dell’evoluzione della ferita alla testa. Nel frattempo l’altro figlio, di otto anni, è stato affidato tramite i Servizi sociali ad una casa famiglia, in quanto non c’era nessun altro familiare che potesse prendersene cura. I caschi bianchi hanno ascoltato anche diverse persone a sommarie informazioni, tra le quali alcuni negozianti, per verificare il racconto della madre, ed ha già