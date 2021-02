S.A.D. – Lo Stato Sociale incontra gli studenti salernitani

Salerno -Oggi, 26 febbraio, a partire dalle ore 15.00, la band bolognese “Lo Stato Sociale” incontra gli studenti dell’Università di Salerno. L’appuntamento musicale, patrocinato dal Dispac (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale) nell’ambito del corso di laurea in Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo (DAVIMUS), sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore Vincenzo Loia, del Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale prof. Luca Cerchiai e del Direttore del corso di laurea Davimus prof. Massimiliano Locanto. A moderare l’evento con la band sarà il prof. Giovanni Maria Riccio (Diritto d’autore comparato – Dispac). “S.A.D. Stati A Distanza” è il titolo dell’incontro che, in diretta sulla piattaforma Zoom, vedrà la band musicale cimentarsi con una nuova importante sfida: 5 dischi per 5 artisti, 5 dischi per 5 personalità, ognuna con la propria direzione creativa: “Abbiamo sempre cercato di spostare costantemente l’attenzione del pubblico da uno all’altro, sfuggendo l’idea di leadership e, se questa cosa è abbastanza chiara per i fan di vecchia data, non è scontato che lo sia per chi ci scopre per la prima volta”. Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Bebo” Guidetti ed Enrico “Carota” Roberto racconteranno le scelte creative e professionali che hanno accompagnato e che accompagnano il percorso musicale de “Lo Stato Sociale”. Mi raccomando connettetevi non ci sarà nessuno, neanche i prof, che vi dirà “se sbagli, sei fuori!”

Questo il link per seguire l’evento, sono disponibili 450 posti.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBUnLwQ5pWyoDDXjMZvKMHbmN1zb7hb6wqLDZtYAfTHXAt5A/viewform