Rossoneri in vetta e Ibra fa 501 in carriera

Il Milan travolge il Crotone per 4-0 e si riprende la vetta della classifica, mentre Ibrahimovic taglia il traguardo dei 500 gol in carriera con la maglia di club nella seconda giornata di ritorno della Serie A e si riprende il primo posto in classifica.

Ibrahimovic realizza una doppietta (30′ e 64′) siglando la rete numero 500 e 501. Rebic completa il poker andando a segno per 2 volte in una manciata di secondi al 69′ e al 70′. Il successo consente al Diavolo di salire a 49 punti e di riprendersi il primo posto con 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter.

ALTRI RISULTATI SERIE A

Udinese-Verona

Quarto risultato utile per l’Udinese che alla Dacia Arena supera 2-0 il Verona conquistando la vittoria numero 6 in stagione. La partita si infiamma nei minuti finali, all’83’ i friulani passano in vantaggio grazie a una conclusione di Deolofeu con uno sfortunato tocco di Silvestri. Nel recupero lo spagnolo, servito da Molina, supera nuovamente il portiere con un rasoterra. In classifica l’Udinese sale a 24 punti, fermo a 30 il Verona.

Benevento-Samp

Finisce 1-1 il match del lunch-time della 21esima giornata di Serie A tra Benevento e Sampdoria. Al Ciro Vigorito i padroni di casa passano in vantaggio con l’ex Caprari servito da Barba, all’80’ è Keita Balde a riportare in parità la sfida con un tocco ravvicinato su invito di Damsgaard. La classifica vede la squadra di Filippo Inzaghi salire a 23 punti, a 27 i liguri.

Parma-Bologna

Una doppietta di Musa Barrow nel primo tempo e un gol di Orsolini regalano al Bologna il successo per 3-0 contro il Parma nel derby emiliano giocato al Tardini e valido per la 21esima giornata di Serie A.

Protagonista della sfida il centrocampista offensivo gambiano in rete al 15′ con un colpo di testa, il raddoppio arriva al 33′ con diagonale sul secondo palo che beffa Sepe. Nel recupero arriva anche il gol di Orsolini. La sesta vittoria stagionale porta la squadra di Mihajlovic a 23 punti in classifica, penultimo il Parma a 13.