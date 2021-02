Risotto gamberi agli agrumi la ricetta di Estoria a Piano di Sorrento. Un buon ristorante “Estoria” a Piano di Sorrento. Il posto è insospettabile, lo trovi dopo la “Siesta”, l’incrocio fra Sant’Agnello e Piano, salendo dopo pochi metrei sulla stradina per la Chiesa per Mortora andando verso Positano. Qui a destra trovi un ristorantino, con la possibilità anche di sedersi fuori, dove si cura una buona cucina , abbiamo scelto un menù di pesce con due bicchieri di vino rosso Pallagrello nero. Due delicati arancini come benvenuto, poi come antipasto polpo arrosto con lenticchie. Il risotto spettacolare, con gamberi , finocchio e polvere di arancia disidratata . Risotto cannaroli, ardente e ben amalgamato, con un gusto delicato e saporito , dal punto organolettico molto equilibrato. Davvero complimenti .