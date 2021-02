Rischio idrogeologico a Minori: primo paese della Costiera ad effettuare il programma per la gestione.

PROGRAMMA TECNICO OPERATIVO E TEMPORALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: MINORI IL PRIMO PAESE DELLA COSTIERA AD ATTUARE IL PROGRAMMA IN ACCORDO CON L’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE

L’Amministrazione Comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, rende noto che è in atto “Un impegno serio e costante per la mitigazione del rischio idrogeologico a Minori. Un progetto pilota che è iniziato il 30 Novembre 2020 e che potrà essere esteso all’intera Costa D’Amalfi con l’impegno dei Sindaci, dell’Autorità di Bacino e della Regione Campania. Ascoltate nell’ultima parte del video il geologo Gennaro Capasso che illustra brevemente questo nuovo approccio alla problematica. Prevenire per andare Oltre insieme e creare sviluppo e sicurezza per la collettività”.