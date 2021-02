Rifacimento asfalto tra Salerno e la Costiera: traffico in tilt anche a Vietri sul Mare. Un rifacimento necessario ma che, probabilmente, poteva essere programmato in una fascia oraria diversa, magari in orario serale o di sabato, quello che si sta tenendo a Salerno. Infatti, tra Salerno e la Costiera Amalfitana, attualmente, si stanno effettuando delle opere di rifacimento dell’asfalto.

Per questo motivo, il traffico è in tilt anche a Vietri sul Mare, e sono completamente bloccati i collegamenti tra Salerno, la Costiera Amalfitana e Cava de’ Tirreni.

Gli automobilisti sono su tutte le furie, essendo intrappolati da tempo nel traffico per riuscire a superare il cantiere.

Fonte Salernonotizie