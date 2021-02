Riduzione Tari, nuovo messaggio di Atex al Comune di Capri

Capri. Lunedì abbiamo riportato il messaggio scritto da Graziano d’Esposito, Presidente Atex Isola di Capri, al Comune di Anacapri per ringraziare l’amministrazione per la riduzione Tari alle Strutture Turistiche. L’invito era poi che il Comune di Capri facesse lo stesso. Pubblichiamo un nuovo messaggio di Graziano d’Esposito in risposta al Comune di Capri.

Siamo rimasti perplessi e amareggiati dal comunicato stampa dell’Amministrazione di Capri relativo alla nostra protesta sulla mancata riduzione della Tari nel 2020 per le strutture extralberghiere a causa del Covid. Per prima cosa avremmo gradito una risposta “diretta” alle ripetute richieste trasmesse da Atex Isola di Capri al Comune di Capri, nelle quali evidenziavamo tale problematica.

Non abbiamo ricevuto alcuna risposta e per questo abbiamo protestato pubblicamente. Un’associazione di settore deve svolgere una continua azione di partecipazione e proposta e ci sembra che Atex quotidianamente stia svolgendo questo lavoro sull’isola.

Questa azione va accompagnata da un confronto continuo con le Istituzioni locali, confronto che dà luogo ad apprezzamenti (come ad esempio quello pubblicamente rivolto qualche giorno fa all’Amministrazione Comunale di Capri per la delibera sulla corsia prioritaria per le pratiche urbanistiche degli operatori turistici) o a proteste (sempre motivate e finalizzate alla soluzione dei problemi).

La replica dell’Amministrazione Comunale ci sembra caratterizzata dalla volontà di non gradire critiche, anche se motivate. L’amministrazione comunale va fuori tema.Nessuno ha esposto analisi o confronti sulla tariffa base della Tari tra Capri e Anacapri.

Abbiamo semplicemente evidenziato che mentre il Comune di Anacapri ha effettuato una riduzione degli importi delle bollette del 2020 rispetto al 2019,cio’non è accaduto a Capri dove i nostri associati hanno pagato il medesimo importo nel 2019 e nel 2020 senza alcuna riduzione per il Covid.

Situazione ripetutamente segnalata all’assessore competente. Tutto qui. Abbiamo mandato all’Amministrazione le bollette che dimostrano che non c’è stata alcuna riduzione tra il 2019 e il 2020. Speriamo che al di là di risposte stizzose e fuori tema trasmesse alla stampa e non a noi direttamente, si possa intervenire nel merito della questione applicando le riduzioni più volte annunciate e mai applicate.

Naturalmente il nostro confronto con l’amministrazione di Capri continuerà nella massima lealtà, trasparenza e voglia di dare un contributo propositivo.