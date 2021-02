Ricorso per le elezioni ad Amalfi: è successo già a Ravello nel 1996

Per la Costiera amalfitana il riconteggio delle schede a distanza di mesi dalle elezioni non è una novità. Quello che si è verificato ad Amalfi, con la decisione del Tribunale amministrativo regionale di affidare ad un verificatore il compito di fare chiarezza sull’esito elettorale (voto che vede contrapposti l’attuale sindaco Daniele Milano e Alfonso Del Pizzo), è già accaduto a Ravello, in occasione della tornata elettorale del 1996. Gli abitanti della Città della Musica erano chiamati a scegliere tra Paolo Imperato e Secondo Amalfitano.