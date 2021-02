Riconoscimento per Angelo Iannelli a S.Elia Fiumerapido , premiato dall\"Ass From Italia

Sabato 20 Febbraio 2021 in S.Elia Fiume Rapido presso la sala Meeting del Ristorante Al Poggio di Casalucense è stato presentato ufficialmente il progetto di Valorizzazione e Marketing Territoriale “ Poderi Sancti Benedicti “ promosso dall’associazione Assoprom Italia in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea . Un territorio importante quello delle Antiche Terre di San Benedetto dove Arte , Religione , Cultura, Natura vantano anni di storia e nemorie. La manifestazione ha rispettato tutti i protocolli di sicurezza anticovid 19, alla presenza di tutti i media e di ospiti importanti come l’On . Pasquale Ciacciarelli Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio , On. Mario Abbruzzese già’ presidente del Consiglio Regionale Lazio, lo storico del paese Benedetto di Mambro e tanti altri . La manifestazione è stata presentata da Erennio De Vita. All’attore e scrittore Angelo Iannelli conosciuto come l’erede della maschera di Pulcinella è stato rilasciato dall’Ass.ne Assoprom Italia il prestigioso riconoscimento , segno di affetto e stima per il sostegno alla crescita alle iniziative socio-culturali del territorio. Commosso Iannelli ,ha ringraziato l’organizzazione e tutti i presenti , consegnando dei doni a sua volta “ Pulcinella e un corno portafortuna per decretare il sodalizio socio-culturale. Una giornata indimenticabile per Iannelli , iniziata con la visita in Abbazia di Montecassino dove ha voluto omaggiare del Premio Ambasciatore del Sorriso da lui ideato e curato . Soddisfatto della giornata trascorsa nel Basso Lazio, ricordiamo già vincitore della prima Edizione del Premio Arte Teatrale e Cinematografrica Città di S. Elia Fiumerapido è in questi giorni impegnato nel tour nelle scuole primarie del Basso Lazio con il Progetto “ Il Sorriso di Pulcinella in Pandemia” Giovedi 25 concluderà il suo viaggio per la gioia di tantissimi bambini . Il riconoscimento è uno stimolo per la sua missione in questo momento difficile che stiamo vivendo e di sana amicizia con la città di S.Elia Fiume Rapido in provincia di Frosinone un ringraziamento particolare va al Presidente dell’Associazione Assoprom Italia Patrizio Rossi per l’impegno profuso a favore della crescita e all’interscambio culturale