Richiesta pedaggio gratuito Cava-Salerno dopo la frana. Predisposta navetta per la stazione di Vietri

Disagi e traffico in tilt questa mattina all’entrata dell’autostrada Cava de’ Tirreni direzione Salerno. A causa della nuova frana a Vietri sul Mare, in via Benedetto Croce all’Olivieri, si preannunciano giorni se non settimane di passione per la mobilità della provincia di Salerno.

Fortunatamente – per andare incontro ai cittadini – ieri i sindaci di Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Salerno hanno chiesto ad Autostrade Meridionali la possibilità di una gratuità o di un costo ridotto del pedaggio Cava de’ Tirreni-Salerno.

I primi cittadini hanno inoltre promesso di garantire corse aggiuntive del trasporto pubblico per contrastare la problematica. A tal proposito, è stata organizzata una navetta per la stazione di Vietri sul Mare.

La Provincia presto emetterà un’ordinanza di chiusura della strada con conseguente crisi della viabilità. C’è da assicurare i trasporti pubblici e privati da Salerno ai comuni Costiera, a Cava e all’Agro e viceversa, visto che la strada rimarrà chiusa o percorribile a senso alternato per chissà quanto tempo. Il problema maggiore è il traffico pesante.