Report Covid Penisola Sorrentina. Massa e Sorrento ancora oltre i 100 , ma Sant’Agnello 12 guariti e Vico Equense quasi Covid free. Dai dati che pubblichiamo sul Coronavirus Covid-19 si vede chiaramente che una cosa sono le sensazioni di una pandemia diffusa, altra la realtà. La Penisola Sorrentina non presenta situazioni gravissime rispetto ad altre zone della Campania, pensiamo a Castellammare di Stabia , con 1400 contagi, o Torre del Greco, per esempio, rispetto a questi dati apparentemente non sarebbe necessaria neanche una zona rossa a Massa o particolari limitazioni , anche se Massa Lubrense rimane il paese più colpito, basta vedere i contagi in termini percentuali per capire che anche la chiusura delle scuole superiori è una misura forse eccessiva. Quello che è grave è la lentezza della somministrazione del vaccino e una organizzazione deficitaria per il vaccino per gli anziani, fuori dalla grazia di Dio spostarli a Gragnano, come si era pensato, ma conviene che aspettino alcuni giorni e si potranno fare, come doveva essere normale, i vaccini sul territorio.

Massa Lubrense è la situazione più grave, ma sembra rientrare, in ogni caso al di sotto dell’1 % dei contagi , nessun comune a noi noto applica misure così rigide con mento dell’un per cento dei contagi sul territorio … Oggi sono risultate positive otto persone, di cui cinque collegate a soggetti già risultati positivi ed in isolamento. Dieci sono invece guariti. Sono stati eseguiti ulteriori 103 tamponi molecolari risultati negativi. Attualmente i positivi al CoViD – 19 a Massa Lubrense sono 125. Lo ha reso noto nel pomeriggio di oggi il sindaco del Comune della penisola sorrentina, Lorenzo Balducelli, che però ha prorogato la zona rossa fino al 7 marzo. Intanto a Sorrento l’Unità di crisi comunale rende noto che sono dieci i cittadini contagiati dal coronavirus ed otto i guariti. Il totale dei positivi è attualmente di 101.

La situazione Covid a Sant’Agnello

“Devo comunicarvi la positività al Covid-19 di due nostri concittadini e la guarigione di dodici precedentemente positivi per cui sul nostro territorio di Sant’Agnello al momento risultano 58 positivi al Covid-19”. L’aggiornamento del pomeriggio odierno è del sindaco Piergiorgio Sagristani.

La situazione Covid a Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento l’ultimo report diffuso dal sindaco Vincenzo Iaccarino è relativo alla serata di ieri quando il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale hanno comunicato tredici guarigioni e sei nuove positività al Covid-19. Il totale dei positivi scende a 80.

La situazione Covid a Meta

Nella tarda mattinata, invece, il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ed il consigliere comunale Corrado Soldatini, hanno reso noti i dati relativi alla diffusione del Covid-19 nella cittadina della costiera sorrentina. Si tratta dell’aggiornamento alle ore 8 di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. “Registriamo – fanno sapere – una guarigione ed una nuova positività relativa ad un uomo di 31 anni. Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 31 casi positivi al Covid-19”.

A Vico Equense, infine, confermati i 20 positivi comunicati ieri dal sindaco Andrea Buonocore su dati del Centro operativo comunale “Vico Equense rispetto ai contagi che ha subisce immeritatamente le limitazioni della zona arancione – ha detto il sindaco Buonocore a Positanonews -, sarebbe il caso che le limitazioni vengano applicate dove effettivamente ci sono livelli alti di contagio”. E pensare che siamo allo 0,10% dei contagi un livello bassissimo, quasi Covid free.