Real Agro Aversa-Sorrento: è battaglia mediatica. Tra poco il Sorrento scenderà in campo per affrontare il Real Agro Aversa per la 13° partita di campionato di serie D, ma ciò che è accaduto nei giorni scorsi tra le due società ha dell’incredibile: un’autentica battaglia mediatica. Il Sorrento, infatti, tramite un post su facebook, aveva comunicato ai propri tifosi che il match sarebbe stato trasmesso gratuitamente attraverso i propri canali social: “Il Sorrento 1945, considerata l’impossibilità della propria tifoseria di poter assistere dal vivo alla gara, preferisce offrire gratuitamente la diretta streaming attraverso i propri canali social, come consentito dal Dipartimento Interregionale LND. Per seguire in diretta l’incontro basterà quindi collegarsi sulla pagina ufficiale Facebook “Sorrento 1945” oppure sul canale ufficiale YouTube “SorrentoTV”.

Dura la replica del Real Agro che aveva risposto di avere l’esclusiva e che non avrebbe tollerato altri canali e operatori esterni: “Il tira e molla non è mai servito a nessuno. Mentre il Real Agro Aversa pubblica una nota ufficiale dove sottolinea che la gara sarà trasmessa in ESCLUSIVA sui social della società normanna, a mo’ di sfida il Sorrento pubblica un post dove annuncia che trasmetterà la gara dal ‘Bisceglia’. Ci teniamo a comunicare a tutti i nostri tifosi che per una questione di rispetto, e visto che ognuno è padrone a casa sua, ribadiamo che la gara sarà in streaming solo sulla pagina del club granata. Non saranno ammessi altri operatori televisivi, né con telecamera né tantomeno con cellulare. La trasmissione della gara spetta solo ed esclusivamente al Real Agro Aversa. La dirigenza non ha concesso agli operatori del Sorrento perché non c’è mai stata, da parte della società ospitata, la volontà di trovare un accordo con chiusure che non fanno bene a questo sport. Il Real Agro Aversa, con una nota ufficiale inviata anche alla Lnd, ha comunicato che la gara essendo trasmessa a pagamento (dietro corrispettivo di un ticket simbolico di pochi euro) non può essere assolutamente concessa ad altri operatori o emittenti televisive. Ed invece il Sorrento, società blasonata e che di certo meriterebbe un comportamento dirigenziale differente, manca completamente di rispetto al Real Agro Aversa e a tutti i componenti della società anche con commenti ‘razzisti’ e ‘offensivi’ sui social normanni (prontamente, e fortunatamente, subito eliminati). Non ci saremmo mai aspettati un atteggiamento simile, visto che già abbiamo dimostrato in passato che il buonsenso vince sempre, quando in occasione di un match casalingo si raggiunse un accordo, con una semplice telefonata, per far seguire la partita gratuitamente ad entrambe le tifoserie. Invece il Sorrento probabilmente dimentica di essere ‘ospite’ e vuole venire ad Aversa cercando di ‘imporre’ le proprie decisioni. Come già detto non sarà garantita alcuna diretta. Ognuno è padrone a casa propria!“.

Il Sorrento, in risposta al Real Agro Aversa, attraverso un altro comunicato, aveva poi riportato le disposizioni della Lega, emanate prima dell’inizio del campionato: “Il Dipartimento Interregionale, come già annunciato, a partire dalla prossima giornata di campionato, in programma il 31 ottobre 2020, consentirà alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2020-2021 di poter trasmettere, in diretta, le gare interne ed ESTERNE in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per tutto il periodo in cui i provvedimenti governativi disporranno lo svolgimento degli incontri a porte chiuse, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati”.

Infine, a mettere a tacere le polemiche l’intervento del Presidente Pellegrino che ha scritto: “Alle offese e alla maleducazione noi rispondiamo con il sorriso. Ancora una volta la società guidata dal presidente Guglielmo Pellegrino dimostra tutta la sua signorilità garantendo la visione gratuita della partita ai tifosi del Sorrento Calcio. E’ bastata, ancora una volta, una semplice chiacchierata tra i massimi dirigenti e tutto si è risolto nel migliore dei modi. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina del Real Agro Aversa e, così come da accordi intercorsi tra i presidenti, sarà condivisa anche sulla pagina social della squadra della costiera. In questo modo la squadra ospitata potrà anche evitare una ulteriore spesa per operatore, telecronista e giornalista. Vince sempre lo sport. Con quei valori come la galanteria che ci appartengono da sempre. E domani che vinca il migliore, l’accoglienza sarà sempre la nostra vittoria più grande”.