Ravello, spostato il generatore di energia: adesso i pullman possono passare. Al fine di apportare delle migliorie alla rete elettrica, la società Terna, operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica a livello nazionale, ha intrapreso dei lavori sul territorio con E-Distribuzione. A Ravello, il generatore installato a largo Boccaccio non consentiva la manovra del pullman della Sita. Per questo motivo, è stato spostato di qualche metro.

I lavori interessano non solo la Costa d’Amalfi e Positano ma anche alcune zone del salernitano e del napoletano. Per portare al termine le operazioni di miglioramento è necessario staccare l’energia elettrica. Proprio per evitare disagi ai cittadini, le due società congiuntamente hanno provveduto a posizionare dei generatori lungo le zone interessate affinché la popolazione non resti sprovvista di corrente.