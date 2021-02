Ravello: sospensione attività e sanificazione dell’I.C. “Ravello-Scala”

Ravello. Il sindaco Salvatore Di Martino – considerato che è stata registrata la positività al tampone di determinazione della presenza del sars cov2 in allievi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAVELLO – SCALA” e ritenuto dunque che, a tutela della salute pubblica sia necessario intervenire con urgenza e tempestività al fine di evitare ulteriori occasioni di contagio derivanti da assembramenti anche determinati dall’accesso agli istituti scolastici, per lo svolgimento della didattica in presenza – ordina:

La sospensione per il giorno 15/02/2021 delle attività didattiche in presenza presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAVELLO – SCALA”; la sanificazione dei locali dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAVELLO – SCALA” nei giorni 16 e 17 febbraio 2021.

Leggi qui l’ordinanza.