Ravello/Scala, proroga alla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Si porta a conoscenza della collettività che, preso atto della nota inoltrata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Ravello- Scala, dott.re Giuseppe Santangelo, in cui si rappresentava che a causa dell’osservazione del periodo di quarantena obbligatoria, disposto per motivi di Sanità Pubblica al personale Ata e ad alcuni docenti della scuola secondaria di I° grado, in servizio nel plesso di Ravello, si rende necessario provvedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza per l’intero plesso fino a tutto il 19 febbraio p.v., ritenuto dunque che al momento non ci sono le condizioni per garantire il corretto e sicuro svolgimento delle attività didattiche in presenza, così come evidenziato nella precitata, È DISPOSTA LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PRESSO L’ISTUTUTO COMPRENSIVO DI RAVELLO FINO A TUTTO IL 19.02.2021.

