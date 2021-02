Ravello. Novità editoriale del Centre Jean Bérard. Nola – Croce del Papa : un villaggio sepolto dall’eruzione vesuviana delle Pomici di Avellino, a cura di C. Albore Livadie e G. Vecchio

Come Pompei, circa 2000 anni prima, in un momento avanzato dell’antica età del Bronzo, il primitivo cono vulcanico del Vesuvio, l’attuale Monte Somma, si risvegliò con una forte eruzione che noi oggi chiamiamo delle “Pomici di Avellino” in relazione all’area di ricaduta principale dei prodotti vulcanici. Fu un’enorme catastrofe che cambiò profondamente il paesaggio e l’ambiente; molti abitati ed i circostanti terreni coltivati furono coperti dai materiali eruttivi e sono giunti a noi fossilizzati, conservando e preservando le testimonianze della vita delle popolazioni locali.

Molto è stato scoperto in questi ultimi anni e vari siti sono in corso di analisi. #Nola costituisce però un’area di studio di particolare eccellenza grazie alla fortunata scoperta del villaggio di Croce del Papa. Le capanne dell’insediamento non furono incendiate o abbattute dall’evento, ma furono inglobate e parzialmente conservate nelle piroclastiti. La popolazione in fuga lasciò tutti i propri beni al loro posto (ceramiche, cibo, riserve alimentari, animali) consentendo così la conservazione di un’eccezionale documentazione del sito nelle sue strutture abitative e di vita quotidiana.

Questo volume, attraverso lo studio del villaggio di Croce del Papa, autentica finestra sulla preistoria dell’ età del Bronzo, prende in esame tutti gli aspetti di questo particolare momento culturale che dal sito eponimo è oggi convenzionalmente noto come facies di Palma Campania.

Vengono proposte datazioni radiocarboniche che migliorano la cronologia dell’evento. La necropoli di Montesano a San Paolo Belsito illumina alcuni aspetti della ritualità funeraria e offre per la prima volta un approccio alla caratterizzazione anatomica dei volti di tre individui. Gli eventi successivi all’eruzione, come l’eventuale migrazione di alcuni gruppi verso territori risparmiati dalla catastrofe, sono solo accennati e lasciano sperare nuovi contributi da future scoperte.

Illustrazione di copertina: Fuite du village de Nola – Croce del Papa. Illustration originale (détail) de Christian Jégou 2003.

Copertina: Giuseppina Stelo (EFR, USR 3133).

Collection du Centre Jean Bérard, 54 NOLA – CROCE DEL PAPA UN VILLAGGIO SEPOLTO DALL’ERUZIONE VESUVIANA DELLE POMICI DI AVELLINO

a cura di Claude Albore Livadie e Giuseppe Vecchio Napoli 2020

Indice

Préface ……………………………………………………………………………………………………………………… p. 9

Dominique Garcia

Presentazione ……………………………………………………………………………………………………………. p. 11

Pier Giovanni Guzzo

L’area nolana nell’ambito della Campania del Bronzo antico

Note introductive sur le facies de Palma Campania ………………………………………………………… p. 15

Claude Albore Livadie

Assetto geoarcheologico dell’Ager Nolanus …………………………………………………………………….. p. 21

Giovanni Di Maio

Un village de l’âge du Bronze à la transition Holocène moyen-final …………………………………. p. 33

Michel Magny

L’eruzione delle Pomici di Avellino

Evidenze dal sito di Nola – Croce del Papa …………………………………………………………………….. p. 41

Mauro Antonio Di Vito, Sandro de Vita, Roberto Sulpizio, Evdokia Tema, Elena Zanella

Les produits de l’éruption …………………………………………………………………………………………….. p. 57

Gérard Vernet

Le datazioni assolute dell’eruzione ……………………………………………………………………………….. p. 63

Isabella Passariello, Fabio Marzaioli, Manuela Capano, Antonio D’Onofrio, Filippo Terrasi

Chronologie de l’éruption et des cultures archéologiques associées par le logiciel

de statistique bayésienne ChronoModel ………………………………………………………………………… p. 71

Philippe Lanos, Jean-Claude Lefèvre, Christine Oberlin, Claude Albore Livadie, Philippe Dufresne

Il villaggio di Nola – Croce del Papa

L’indagine archeologica

Il villaggio 1 – Sepolto dall’eruzione (Fase A) ……………………………………………………… p. 89

Claude Albore Livadie, Matteo Delle Donne, Giuseppe Vecchio

La zona artigianale (Fase B) …………………………………………………………………………….. p. 113

Claude Albore Livadie, Matteo Delle Donne, Giuseppe Vecchio

Il villaggio 2 – Il villaggio più antico (Fase C) ……………………………………………………… p. 117

Claude Albore Livadie, Matteo Delle Donne, Giuseppe Vecchio

L’architecture de l’âge du Bronze en Europe …………………………………………………………………. p. 121

Olivier Buchsenschutz

Tipologia, architettura e tecnica delle capanne ……………………………………………………………… p. 127

Emilio Castaldo

Un esempio di archeologia sperimentale: la capanna 4 sulla collina della Vigna

a San Paolo Belsito ……………………………………………………………………………………………………… p. 143

Emilio Castaldo

L’uomo e l’artigianato

La ceramica

Le forme: ordinamento e funzione ……………………………………………………………………. p. 165

Elena Soriano

Analisi tessiturali e composizione delle ceramiche di alcuni siti dell’area vesuviana

prima e dopo l’eruzione ……………………………………………………………………………………. p. 213

Sapienza Pasquino, ChiaraBenedetta Cannata, Sara Tiziana Levi, Rosanna De Rosa

I metalli

Su alcuni reperti metallici del Bronzo antico dalla Campania …………………………….. p. 225

Claude Albore Livadie

Analisi mediante TXRF di un gruppo di reperti del Bronzo antico

di provenienza campana ………………………………………………………………………………….. p. 243

Giovanni Paternoster, Salvatore Ponticiello

La materia dura animale

Une coiffe cérémonielle dans la cabane 2 ………………………………………………………….. p. 251

Claude Albore Livadie

Comment obtenir des bandeaux émaillés de défenses de suidés ………………………….. p. 257

François Poplin

La tessitura

I fittili tessili ……………………………………………………………………………………………………. p. 261

Maria Teresa Pappalardo

Il rapporto Uomo – Ambiente: approccio interdisciplinare

Allevamento e caccia

Nola – Croce del Papa: allevamento e caccia in una comunità protostorica ………….. p. 269

Natascia Pizzano

Un ricovero fortuito per animali: il caso della struttura 8 …………………………………… p. 287

Natascia Pizzano, Angelo Genovese

Studio radiologico su di un calco di pecora da Nola – Croce del Papa ………………….. p. 291

Leonardo Meomartino

Il cane della capanna 3 di Nola – Croce del Papa ………………………………………………… p. 295

Jacopo De Grossi Mazzorin, Michela Rugge

La pastorizia e l’attività casearia ……………………………………………………………………….. p. 301

Daniela Citro

Amphibiens et reptiles du village du Bronze ancien de Croce del Papa ……………………………. p. 311

Salvador Bailon

Bilan provisoire sur l’alimentation végétale et l’agriculture à l’âge du Bronze

en Campanie ………………………………………………………………………………………………………………. p. 315

Matteo Delle Donne

I dati antracologici della capanna 3 di Nola – Croce del Papa …………………………………………. p. 323

Gaetano Di Pasquale, Alessia D’Auria, Chiara Comegna

Le analisi pedologiche dei suoli sepolti dall’eruzione delle Pomici di Avellino

a Nola e a Palma Campania …………………………………………………………………………………………. p. 329

Luciana Minieri, Fabio Terribile, Simona Vingiani

L’uomo e la sua spiritualità

Une statuette anthropomorphe féminine insolite …………………………………………………………… p. 335

Claude Albore Livadie

Les fœtus de la cabane 4 de Nola – Croce del Papa …………………………………………………………. p. 339

Henri Duday, Claude Albore Livadie

La necropoli di San Paolo Belsito

L’indagine in via Cimitero, località Monticello …………………………………………………… p. 353

Claude Albore Livadie, Giuseppe Vecchio

I reperti scheletrici umani: aspetti paleobiologici ………………………………………………. p. 371

Francesco Mallegni, Barbara Lippi

Analisi dell’usura dentaria di alcuni reperti umani …………………………………………….. p. 385

Emiliano Carnieri

Ricostruzione fisiognomica degli individui nelle tombe 4, 8 e 9 ………………………….. p. 387

Francesco Mallegni, Gabriele Mallegni

Studio paleonutrizionale dei reperti umani ……………………………………………………….. p. 391

Fulvio Bartoli, Alessandra Bacci, Francesco Mallegni

Risultati delle analisi isotopiche dei resti umani ………………………………………………… p. 395

Carmine Lubritto, Paola Ricci

Analisi dei resti faunistici dall’area della necropoli …………………………………………….. p. 399

Martine Leguilloux, Natascia Pizzano

Réflexions finales ………………………………………………………………………………………………………. p. 407

Claude Albore Livadie

Bibliografia generale …………………………………………………………………………………………………… p. 415

Indice degli Autori ………………………………………………………………………………………………………. p. 437

Tavole fuori testo …………………………………………………………………………………………………………

Presentazione Pier Giovanni Guzzo Accademia Nazionale dei Lincei Ricordo ancora con nettezza la prima volta che mi sono affacciato dall’alto per vedere la consistenza dell’insediamento protostorico, allora in corso di scavo. E, poi, la visita che Claude Albore

Livadie mi condusse a fare, insieme ai suoi collaboratori, illustrandomi le condizioni di conservazione delle strutture, la dislocazione degli oggetti che vi si conservavano, la conformazione del luogo in occasione della subitanea eruzione che ancora ci permetteva di conoscere quel complesso. Già con i ritrovamenti di Palma Campania, poi con quelli di Gricignano di Aversa, infine con il villaggio di

Longola di Poggiomarino e i terreni arati della stazione della Circumvesuviana di Boscoreale, il profilo diacronico degli insediamenti pre- e protostorici nella fascia intorno al Vesuvio si veniva sostanziando di elementi concreti. I lineamenti della storia dell’uomo in quel comprensorio si riempivano di spessore, anticipando nel tempo antico con il peso delle relative documentazioni quanto alla pubblica opinione era noto come la meraviglia di Pompei. Il rimando a questa molto più recente realtà non era riservato solo alle informazioni giornalistiche, attente alla superficie delle cose: anche per quelle, tanto precedenti nel tempo, erano stati i vulcani a conservarcene la sostanza. Poi criticata ed illustrata da attenti studi, molti dei quali si devono all’impegno di Claude Albore

Livadie e dei suoi allievi. Suppellettili e tecniche costruttive, strategie di sostentamento e di coltivazione, perfino le impronte dei piedi di quegli antichi abitatori riemergevano da accurati scavi e fornivano informazioni fin’allora sconosciute. Era il tempo delle scoperte: che si è sviluppato fino a divenire quello della critica e dell’indagine scientifica, come risulta anche da questo studio, che segue numerosi contributi ed il volume fondamentale su Longola. Anche di questa costanza, lunga anni e così tenace da essere stata in grado di superare molte difficoltà, il merito va riconosciuto a Claude Albore Livadie. Siamo, oggi, attrezzati quindi a riflettere, dopo la folgorazione seguita alle prime scoperte, su quanto quei lavori archeologici, ormai non più vicini nel tempo, hanno portato per

l’avanzamento delle conoscenze, contribuendo a dare sostanza a quanto, fino a poco fa, consisteva solamente in ritrovamenti isolati e distanziati fra loro. Il cammino della critica, che con questo volume oggi segna una sua tappa importante, si è intrecciato con le vicende della conservazione di queste stesse evidenze. Le strutture pubbliche deputate alla tutela non sono state sempre in grado di conservarcene la materialità. Necessità di altra natura, considerate più strategiche, hanno portato all’obliterazione, se non anche talvolta alla distruzione, di quanto era stato ritrovato ed attentamente investigato. Risorse finanziarie sono state indirizzate verso differenti obiettivi, in una gradazione di interesse più attenta all’immediato ritorno che all’equilibrata conservazione del patrimonio

storico territoriale. L’aver evitato la distruzione di quelle opere dell’uomo all’inizio della rispettiva conoscenza, come a Gricignano e a Longola, non ha poi evitato che si procedesse ad azioni destinate a condannarle all’oblio, nonostante l’attenzione che buona parte dell’opinione pubblica locale avesse loro riservata. In una tale progressione verso il disinteresse si riconosce un forte limite all’azione

di coinvolgimento che le strutture di tutela sono state in grado di portare avanti: elemento, quindi, di riflessione per coloro che volessero immaginare un Paese attento alla propria storia, alle manifestazioni materiali di questa, agli insegnamenti che potrebbero derivarne atti ad innalzare il livello medio di consapevolezza culturale. Ben più immediati interessi tengono deste l’attenzione e l’iniziativa di molti: così che i decisori supremi trovano più redditizio seguire l’immediatezza piuttosto che la più riflessiva cura di quanto abbiamo ricevuto, senza nostro merito, in eredità dai nostri progenitori, più o meno lontani nel tempo. Questo ricco contributo alla critica della conoscenza acquisita a Nola ci fa riflettere: abbiamo, con esso, la fortuna di poter riguadagnare, ogni

volta che ne sfogliamo le pagine, l’evidenza ormai scomparsa alla vista; e, contemporaneamente, siamo spronati ancora ad operare affinché situazioni del genere, che hanno portato all’obliterazione delle opere dell’uomo, non abbiamo più a verificarsi.

Préface Dominique Garcia Professeur des universités Président de l’Inrap

Il y a près de dix ans, à propos de la publication du séminaire d’Aix-en-Provence consacré à L’âge du Bronze en Méditerranée (Paris, Errance, 2011), Jean Guilaine notait que pendant longtemps cette période avait manqué de visibilité et de cohérence, en particulier de par sa situation “en marge”, une position charnière entre la Préhistoire récente et les grands mouvements commerciaux et coloniaux du début de l’âge du Fer souvent illustrée mais jamais pleinement appréhendée. Cette façon d’étudier la période a surtout laissé de côté une approche plus systémique de ces sociétés agropastorales, celle qui aurait privilégié la manière dont elles ont su exploiter les contraintes de leur environnement et parfois les subir, et analysé leur mode de vie économique, leur organisation sociale et leurs pratiques cultuelles. En fait, il manquait à la recherche, il y a encore peu de temps, un laboratoire à ciel ouvert (un terrain, une équipe et une méthode) permettant d’étudier les communautés de l’âge du Bronze de la Méditerranée nord-occidentale pour ce qu’elles sont, ce dont elles sont les héritières, les innovations dont elles sont à l’origine et les traits culturels qu’elles ont pu transmettre.

Grâce à cet ouvrage, les résultats issus de l’un de ces “laboratoires” nous sont maintenant connus. Avec Nola – Croce del Papa, le Bronze ancien de la péninsule italique a son site de référence tant par la nature intrinsèque du gisement et de son mode de destruction que par la méthode de fouille utilisée, la documentation mise au jour, les collaborations pluridisciplinaires et interinstitutionnelles mises en œuvre, les analyses et comparaisons régionales et extra régionales présentées. Claude Albore Livadie

et Giuseppe Vecchio nous livrent une étude originale et exemplaire, une référence qui éclairera nos réflexions actuelles et celles des chercheurs à venir. Il convient donc, sans entrer dans les détails, de pointer le caractère novateur et heuristique de cette étude en évoquant quelques thématiques dont la qualité documentaire et l’originalité des analyses nous ont marquées. La prise en compte,

en premier lieu, du milieu dit naturel. Trop souvent, la description de l’environnement sert à dresser un panorama, à donner un cadre à une étude archéologique et même si, de plus en plus, l’apport des naturalistes est intégré aux publications archéologiques, la manière dont le vivant a perçu l’espace, l’a dominé ou s’en est accommodé, l’a territorialisé et l’a exploité n’est pas pleinement intégrée. Dans ce livre, les rapports hommes-milieu bénéficient d’une attention particulière, des clés de lecture d’un cadre naturel original sont données au lecteur, les ressources naturelles sont appréhendées, les productions agro-pastorales et les modes de gestion

évaluées. Bien entendu, un événement naturel majeur – brusque et exceptionnel – fait l’objet d’un traitement spécifique : l’éruption des Pomici di Avellino est interrogée dans le contexte de la fouille, analysée de façon sédimentaire, datée de façon absolue et ses répercutions régionales pleinement prises en considération. De l’unité domestique de base et ses aménagements du quotidien à l’organisation spatiale du village, l’architecture et l’organisation topographique du gisement sont décrites et analysées : elles

forment un autre dossier majeur du livre. Le mode de destruction du site mais aussi la qualité de la fouille et la démarche ethnoarchéologique mises en œuvre font déjà du village de Nola – Croce del Papa un gisement de référence. La lecture de la

monographie viendra compléter les données déjà diffusées depuis quelques années et surtout permettre au chercheur de bénéficier de comparaisons régionales et d’éclairages à l’échelle européenne. Au-delà de “l’idéal-type” de la maison du Bronze ancien de Campanie c’est bien la forme initiale des maisons et des mises en œuvre des matériaux mais aussi leur évolution entre les deux phases (A et C)

que l’on percevra. Grâce à l’étude de ces maisons, mais aussi des espaces artisanaux et de l’environnement immédiat du village c’est la vie quotidienne des familles, en tant qu’unité de vie et de production domestique ou artisanale qui constitue un troisième dossier de

choix. La céramique illustre dans le détail et dans sa variation les usages de la poterie – stockage, cuisson, présentation – mais parfois également laisse apparaître des caractères culturels ou cultuels. Le métal vient compléter cette approche mais, à côté de l’étude de la production des textiles, c’est la publication de la coiffe cérémonielle en matière dure animale découverte dans la cabane 2 qui

retiendra le plus l’attention. L’objet est exceptionnel, peut-être était-il unique, mais dans tous les cas il illustre un aspect matériel méconnu et sans doute sous-estimé. Peut-être est-il à mettre en relation avec le dernier dossier que je tenais à évoquer, celui du domaine funéraire et cultuel. La fouille de la nécropole de San Paolo Belsito permet de compléter notre connaissance de ces sociétés campaniennes du début de l’âge du Bronze. Au-delà de la topographie et des architectures funéraires c’est la population contemporaine de Nola – Croce del Papa qui nous est restituée grâce à des études paléo-biologiques, paléo-nutritives et isotopiques. La notion de faciès, largement utilisée par les archéologues pour définir des caractéristiques culturelles matérielles, reprend là tout son sens puisque c’est la reconstitution physique de plusieurs individus qui nous est là présentée. On l’aura compris, le contexte de découverte exceptionnel et spectaculaire du village de Nola – Croce del Papa dû à l’éruption des Pomici di Avellino ne doit pas effacer la valeur intrinsèque de cette monographie qui éclaire d’un jour nouveau notre connaissance des communautés campaniennes du

début de l’âge du Bronze, leur rapport à l’environnement, et leur cadre économique et culturel. Ce livre ouvre ainsi une nouvelle façon d’analyser cette période : non pas comme une phase de transition ou une “marge” mais comme une phase au cœur de la Protohistoire.

