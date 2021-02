Ravello (Costiera amalfitana). Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, sentito in esclusiva per Positanonews in merito allo smottamento verificatosi nella giornata odierna a Sambuco (frazione della città della musica), precisa che si tratta di un po’ di roccia sgretolatosi. La strada di Sambuco è stata già ripulita. Nessun allarme quindi e un pronto intervento.