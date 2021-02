Ravello, il cordoglio del vicesindaco Ulisse Di Palma per la scomparsa di Pasquale Zeccato

Ravello. Il vicesindaco Ulisse Di Palma, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime il proprio cordoglio all’Architetto Rosa Zeccato – Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per la morte del padre Pasquale: «Ci sono momenti in cui le parole non servono, sono soltanto vuoto suono. Questo è uno di quei momenti in cui tanto gioverebbe un abbraccio, il calore umano epidermico.

Maledetto Covid, che hai distrutto un’intera generazione, che hai seminato panico, che hai violato la sacralità della Famiglia, per come siamo stati abituati ad intenderla e per come, cara Rosa, il tuo forte papà ti ha insegnato. Gli uomini della sua caratura non vanno via del tutto, né se ne vanno in silenzio, perché il loro vissuto rimane esempio e leit motiv per le persone che gli hanno voluto bene.

Tutto ci hai tolto maledetto Covid, anche nelle rappresentazioni e nel trasporto (un sacco nero che non dimenticherai mai) e il ristoro di un funerale degno di un uomo che tutto si è speso per la Famiglia e la comunità. Un uomo che ho conosciuto dal tuo racconto di figlia, dalla scia operativa ed umana del suo impegno familiare e civile.

Non sentirti sola, sono convinto che in tanti pregheranno e ricorderanno il “Grande e Buono” Pasquale Zeccato».