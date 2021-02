Ravello, frana nella frazione di Casa Rossa. Il sindaco: “Oggi pomeriggio i tecnici per intervento di somma urgente”. Non ha retto la strada, che già questa mattina risultava praticamente spaccata a metà a causa del maltempo di questi giorni, di Casa Rossa, frazione di Ravello, in Costiera Amalfitana.

La fortuna ha voluto che, proprio a causa dei danni rilevati questa mattina di mercoledì 10 febbraio 2021, la strada fosse già sotto controllo e chiusa, così la frana non ha coinvolto alcuna persona.

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha detto di aver “Contattato direttamente il responsabile della Protezione Civile, il dottor Giulivo. Assai probabile che nel pomeriggio verranno i tecnici per predisporre gli atti di intervento di somma urgente”.

Per il momento, è disposta l’immediata chiusura al transito pedonale e carrabile del tratto di strada interessato dal crollo.