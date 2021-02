Ravello, auto incendiate nel corso di questa notte. In via San Trifone, nella zona alta di Ravello, in Costiera Amalfitana, questa notte si è verificato uno spiacevole episodio: due automobili ed un ciclomotore , della stessa famiglia, e parcheggiate in uno spiazzale privato, sono state incendiate.

Sul luogo dell’accaduto, sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Maiori.

Intanto, sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione di Ravello, per capire se si sia trattato di un corto circuito o di un atto doloso.

Purtroppo, infatti, non sarebbe la prima volta che fra Ravello e Scala accadono cose del genere.

In passato a Scala ci sono stati episodi legati a questioni private, sia di carattere civilistico, che passionali.

Un dispetto che però riteniamo difficile possa essere avvenuto qui

Ma le persone coinvolte sono note e stimate da tutta la comunità, quindi propendiamo per un incidente.

La vicenda ci ricorda quella di Nocelle a Positano, anche in quel caso si parlò di possibili conflitti, rivalità e gelosie, ma non è emerso assolutamente nulla.

Qualsiasi sia la causa esprimiamo la nostra sentita e sincera solidarietà .